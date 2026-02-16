Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ve zorlu süreçlerin ardından yeniden hayata tutunan oyuncu Arda Kural, son zamanlardaki değişimiyle dikkat çekiyordu. Ekranlardan uzak kaldığı dönemi geride bırakan Kural, bu kez özel hayatındaki gelişmelerle hayranlarını şaşırttı. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü ismin, yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Fotoğraf karesindeki kişinin Havva Şimşek olduğu konuşulurken, magazin takipçileri 'Havva Şimşek kimdir, kaç yaşında?' sorularına yanıt aramaya başladı.

HAVVA ŞİMŞEK KİMDİR?

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, Arda Kural'ın Sevgililer Günü paylaşımında yer alan kişi Havva Şimşek. Kural'ın romantik paylaşımı sonrası ikilinin aşk yaşadığına dair yorumlar yapılsa da taraflardan konuya ilişkin henüz resmi ve detaylı bir açıklama gelmedi. Havva Şimşek'in medyadan uzak bir yaşam sürdüğü ve özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediği biliniyor. Hakkındaki bilgiler ise şu an için oldukça sınırlı.

ARDA KURAL'IN SEVGİLİSİ HAVVA ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Arda Kural ile Havva Şimşek arasında yaş farkı olabileceği konuşulsa da bu konuda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Havva Şimşek'in doğum tarihi ve yaşına dair kamuoyuna yansıyan net bir veri yok. Aynı şekilde Şimşek'in memleketi ve nereli olduğu bilgisi de gizemini koruyor.

HAVVA ŞİMŞEK NE İŞ YAPIYOR?

Arda Kural hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri de Havva Şimşek'in mesleği oldu. Ancak Şimşek'in kariyeri veya ne iş yaptığına dair herhangi bir resmi kayıt veya açıklama basına yansımadı. İkilinin ilişkisinin boyutu ve Şimşek hakkındaki detayların, ilerleyen günlerde yapılacak olası açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

ARDA KURAL KİMDİR?

Gençlik yıllarında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarında rol aldı. Lise eğitimini Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlayan Kural, üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde bitirdi. Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle iki yıl boyunca dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.

Kariyeri boyunca 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Yedi Numara', 'Lise Defteri' ve 'Emret Komutanım' gibi reyting rekorları kıran dizilerde boy gösterdi. Özellikle Emret Komutanım dizisindeki 'Posta Ferit' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle zor günler geçiren Kural, uzun süre sokaklarda yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, son dönemde verdiği kilolar ve yenilenen imajıyla adından söz ettiriyor.