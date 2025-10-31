Son Mühür- TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 31.10.2025 tarihli ve 22 sayılı toplantısında aldığı kararları duyurdu. Disiplin talimatının FDT 57. maddesi (bahis yasağı) uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, 149 hakeme eylemin “yoğunluğu” da gözetilerek 8, 10 ya da 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.

İncelemesi süren dosyalar

Kamuoyunda öne çıkan isimlerden Zorbay Küçük hakkında süreç “incelemenin devamı” şeklinde sürüyor. Aynı şekilde, üst klasman hakemi Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay için de ek inceleme kararı alındı.

Hangi maddeden ceza verildi?

PFDK, tüm değerlendirmelerde FDT’nin 57. maddesine atıf yaptı. Kararlarda, her bir dosyada “eylemin yoğunluğu” esas alınarak men süreleri 8, 10 ve 12 ay olarak belirlendi.

öne çıkan örnek kararlar

Kurul karar özetinde birçok klasman ve üst klasman hakemi yer alırken bazı öne çıkan örnekler şöyle:

Egemen Artun (Üst klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti

Mehmet Ali Özer (Üst klasman hakemi): 8 ay hak mahrumiyeti

Muhammed Selim Özbek (Üst klasman hakemi): 8 ay hak mahrumiyeti

Yunus Dursun (Üst klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti

Ceyhun Elmas (Klasman hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti

Göktuğ Hazar Erel (Üst klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti

Erkan Arslan (Klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti

Serdar Soydan (Üst klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti

Ufuk Tatlıcan (Klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti

Yasin Şen (Klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti

Nevzat Okat (Klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti

Berkan Çetin (Klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti

Bedirhan Efeakdoğan (Klasman hakemi): 8 ay hak mahrumiyeti

Men sürelerinin dağılımı

Kararlarda üç bant öne çıktı:

8 ay: İlk tespit ve düşük yoğunluk tespiti yapılan dosyalar

10 ay: Orta yoğunluk değerlendirmesi yapılan dosyalar

12 ay: Eylemin yoğun kabul edildiği dosyalar

süreçte sonraki adımlar

“İncelemenin devamı” kararı verilen dosyalarda ek delil ve tespitler ışığında PFDK’nın ek karar vermesi bekleniyor. Men cezaları, hakemlik faaliyetlerinden uzaklaştırma şeklinde uygulanacak; ilgili klasman atamaları ve görevlendirmeler buna göre güncellenecek.