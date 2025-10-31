Son Mühür- TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 31.10.2025 tarihli ve 22 sayılı toplantısında aldığı kararları duyurdu. Disiplin talimatının FDT 57. maddesi (bahis yasağı) uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, 149 hakeme eylemin “yoğunluğu” da gözetilerek 8, 10 ya da 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.
İncelemesi süren dosyalar
Kamuoyunda öne çıkan isimlerden Zorbay Küçük hakkında süreç “incelemenin devamı” şeklinde sürüyor. Aynı şekilde, üst klasman hakemi Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay için de ek inceleme kararı alındı.
Hangi maddeden ceza verildi?
PFDK, tüm değerlendirmelerde FDT’nin 57. maddesine atıf yaptı. Kararlarda, her bir dosyada “eylemin yoğunluğu” esas alınarak men süreleri 8, 10 ve 12 ay olarak belirlendi.
öne çıkan örnek kararlar
Kurul karar özetinde birçok klasman ve üst klasman hakemi yer alırken bazı öne çıkan örnekler şöyle:
Egemen Artun (Üst klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti
Mehmet Ali Özer (Üst klasman hakemi): 8 ay hak mahrumiyeti
Muhammed Selim Özbek (Üst klasman hakemi): 8 ay hak mahrumiyeti
Yunus Dursun (Üst klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti
Ceyhun Elmas (Klasman hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti
Göktuğ Hazar Erel (Üst klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti
Erkan Arslan (Klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti
Serdar Soydan (Üst klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti
Ufuk Tatlıcan (Klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti
Yasin Şen (Klasman yardımcı hakemi): 12 ay hak mahrumiyeti
Nevzat Okat (Klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti
Berkan Çetin (Klasman hakemi): 10 ay hak mahrumiyeti
Bedirhan Efeakdoğan (Klasman hakemi): 8 ay hak mahrumiyeti
Men sürelerinin dağılımı
Kararlarda üç bant öne çıktı:
8 ay: İlk tespit ve düşük yoğunluk tespiti yapılan dosyalar
10 ay: Orta yoğunluk değerlendirmesi yapılan dosyalar
12 ay: Eylemin yoğun kabul edildiği dosyalar
süreçte sonraki adımlar
“İncelemenin devamı” kararı verilen dosyalarda ek delil ve tespitler ışığında PFDK’nın ek karar vermesi bekleniyor. Men cezaları, hakemlik faaliyetlerinden uzaklaştırma şeklinde uygulanacak; ilgili klasman atamaları ve görevlendirmeler buna göre güncellenecek.