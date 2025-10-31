Küçükçekmece’de işlenen ve kamuoyunda büyük infial yaratan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. 11 Temmuz tarihinde vahşice öldürüldükten sonra cesedi Eyüpsultan’da yol kenarındaki bir valizin içinde bulunan genç kadının ölüm sebebini kesinleştiren otopsi raporu, soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.

Ölüm nedeni: Künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması

Soruşturma kapsamında hazırlanan detaylı otopsi raporunda, Ayşe Tokyaz’ın ölümünün doğrudan sebebinin ‘künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması’ olduğu kesin olarak belirtildi. Raporda, genç kadının vücudunda ve özellikle kafa bölgesinde çok sayıda ekimoz (deri altı kanaması), burun kemiklerinde kırık ve kafa içi ile beyin dokusunda yaygın kanama tespit edildiği kaydedildi. Beyin dokusunda ileri derecede çürüme bulgularının da gözlendiği raporda, bu bulgular kullanılan şiddetin derecesini işaret ediyor. Ayrıca, yapılan toksikoloji incelemelerinde Tokyaz'ın vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitlerinin bulunduğu da rapora eklendi. Raporda, bu bulgular ışığında ölümün doğrudan künt kafa travması kaynaklı olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Yedi tutuklama ile cinayet çemberi daralmıştı

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın faili olduğu tespit edilen eski polis memuru Cemil Koç, ‘Tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın ardından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda cinayeti planlamasına ve gizlemesine yardım ettiği belirlenen altı şüpheli de ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Toplamda yedi kişinin tutuklandığı cinayet davası, otopsi raporunun tamamlanmasıyla birlikte iddianamenin hazırlanması sürecine hız kazandıracak. Cinayetin ayrıntıları ve şüphelilerin rolleri, yargılama aşamasında kamuoyuna sunulacak.