Son Mühür - Belçika Ligi’nde Standard Liege, sahasında Antwerp’i ağırladı. Maçın 88. dakikasında bir taraftarın hakeme bardak atması üzerine hakem karşılaşmayı durdurdu ve maç yarıda kaldı. Ev sahibi ekip maçta 1-0 önde bulunuyordu. Maçla ilgili nihai karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Daha önce de atmışlar

Hakem, yaşanan olayların ardından futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Ev sahibi takımın taraftarları, maç boyunca daha önce iki kez sahaya bardak atmış ve hakem tarafından uyarılmıştı.