Milli ara öncesinde Galatasaray Yönetimi, Milano'da Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un da katıldığı buluşmada, taraflar arasında sıcak bir atmosfer oluştu. Buruk’un, orta sahada Torreira, İlkay ve Hakan üçlüsünü birlikte oynatmayı planladığı ve bu nedenle Hakan’ın transferi konusunda yönetime ısrarla talepte bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da kış transfer döneminin öncelikli hedefi belli oldu: Hakan Çalhanoğlu. Yaz transfer döneminde Inter'in 30 milyon euro talep etmesi nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için Sarı-Kırmızılılar yeniden devrede. Teknik direktör Okan Buruk’un, oyun planında Hakan’a kilit rol vermek istediği ifade edilirken, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin bu kez transferi bitirmekte kararlı olduğu vurgulandı.

''Kulübümle anlaşın...''

Hakan Çalhanoğlu cephesinden bu kez olumlu sinyaller geliyor. 31 yaşındaki yıldızın, "Kulübümle anlaşın yeter" mesajını Galatasaray yönetimine ilettiği öğrenildi. Yakın çevresi ise Hakan’ın "çocukluk hayalini" gerçekleştirmek ve Galatasaray formasını giymek istediğini doğruluyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için yaklaşık 15 milyon euro’luk bir bütçe hazırlarken, transferin nihai seyri Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki performansına da bağlı olacak.

Inter'de ortalık karışık

Hakan, bu sezon Inter'de hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11’de görev aldı. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan yıldızın transferi zor görünse de, Galatasaray yönetimi oyuncunun kulübüyle yaşadığı gerilimi kendi lehine çevirmeyi planlıyor. Yaz aylarında Inter’de bazı yöneticiler ve futbolcuların milli oyuncuya karşı tutum aldığı biliniyor; bu durumun ise devre arasında Galatasaray için önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.