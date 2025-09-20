Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in üç yıllık ilişkisi yakın zamanda sona erdi ve bu ayrılık magazin gündeminde yoğun şekilde konuşuldu. Ayrılık sonrası Hakan Sabancı’nın yeni bir sevgilisi olup olmadığı merak edilirken, son dönemde Sabancı’nın adı herhangi bir yeni ilişkiyle gündeme gelmedi. Ayrılığın ardından Hakan Sabancı cephesinden resmi olarak doğrulanan bir yeni aşk ya da isim açıklanmadı.

Hakan Sabancı'nın yeni sevgilisi kim?

Ayrılık gerekçesiyle ilgili farklı iddialar ortaya atıldı; Sabancı ailesinin Hande Erçel’in evlilik isteğine sıcak bakmadığı ve özellikle annesi Arzu Sabancı’nın ilişkilerine mesafeli olduğu iddiaları gündeme geldi. Hakan Sabancı ise herhangi bir aldatma ya da üçüncü kişi iddiasını kesin bir dille reddetti ve ayrılığın özel sebeplerle gerçekleştiğini belirtti.

Hande Erçel ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarında sessiz kaldı ve magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı. Sabancı ailesi de iddialara ve dedikodulara dair resmi bir açıklama yapmadı. Hakan Sabancı, ayrılıktan sonra kamuoyuna yansıyan hiçbir yeni ilişki ile görüntülenmedi; dolayısıyla son günlerde yeni bir sevgilisi yok veya adı bilinmeyen biriyle ilişki yaşamıyor. Sabancı ve Erçel’in birlikte geçirdikleri yıllardan sonra özel hayatlarıyla ilgili gelişmeleri gözlerden uzak ve magazin spekülasyonlarından uzak tutmayı tercih ediyorlar.

Hande Erçel'in özel hayatı ve yeni sevgilisi

Hande Erçel'in özel hayatı, Hakan Sabancı ile yaşadığı üç yıllık ilişkiden sonra yeniden magazin gündeminin odağına yerleşti. Eylül 2025 itibarıyla Hande Erçel'in yeni bir ilişkiye başladığına dair kamuoyuna yansıyan güncel bir bilgi bulunmuyor. Ünlü oyuncu ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara verdi ve uzun süre sessiz kaldı. Kendisi, Bebek’te gece çıkışında magazin muhabirlerinin ilişkiyle ilgili sorularına “Konuşmayacağım, teşekkür ederim” diyerek yanıt verdi ve özel hayatında yaşanan gelişmeleri kendi mahremiyeti içinde tutacağını söyledi.

Son dönemde Hande Erçel’in yeni sevgilisi olduğuna dair herhangi bir ismin magazin gündemine gelmedi. Ayrılığa dair iddialar arasında evlilik beklentilerindeki farklılıklar ve Sabancı ailesinin yaklaşımı öne çıksa da, oyuncu özel hayatı hakkında net bir açıklama yapmadı. Hakan Sabancı da bu süreçte aldatma ya da üçüncü kişi söylentilerine kesin bir dille yanıt verdi ve her iki taraf da ayrılık kararının özel sebepler taşıdığını belirtti.

Ayrılıktan sonra Hande Erçel’in sosyal medya hesaplarında yalnız iş ve yeni projelere dair paylaşımlar öne çıkıyor. Oyuncu, güncel olarak yeni bir dizi projesinde yer alıyor ve kariyerinde ilerlemeye odaklanıyor. Basına yansıyan son görüntüler, Erçel’in iş temposuyla yoğun bir döneme girdiğini gösteriyor. Kısacası, Eylül 2025 itibarıyla Hande Erçel’in yeni bir ilişkiye başladığı doğrulanan bir isim veya detay bulunmuyor; oyuncu daha çok işine ve kariyerine odaklanmayı tercih ediyor.