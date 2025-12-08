Son Mühür- Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın üç yıl süren ilişkisi üç ay önce sona ermişti. Ayrılığın ardından çeşitli iddialar ortaya atılırken, başlangıçta Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermediği öne sürülmüştü.



Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın aktardığı bilgilere göre ise çiftin yollarının ayrılmasındaki temel nedenin güven problemi olduğu iddia edildi. Erçel’in güven konusundaki endişelerini dile getirdiği, Sabancı’dan net bir karşılık alamadığı ve bu nedenle ilişkiden uzaklaşmaya başladığı belirtildi. Ünlü oyuncunun, devam etmeleri halinde daha çok yıpranacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

Miami’de dikkat çeken görüntü

Ayrılığa dair yorumlar sürerken Hakan Sabancı, Miami’de bir partide DJ Mahmut Orhan’ın eski sevgilisi olan sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından ikilinin bir araya gelişinin tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Sabancı ve Şahin daha sonra birlikte alışveriş yaparken de görüntülendi. İkilinin Miami’ye birlikte gitmiş olabileceği iddia edildi.

Aşk iddiaları sosyal medyada gündem oldu

Paylaşılan videolar sonrasında Sabancı ile Naz Şahin hakkındaki aşk söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcıların yoğun yorumlarıyla birlikte görüntüler kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti.

Dj Mahmut Orhan’dan hamle gecikmedi

Görüntülerin yayılmasının ardından DJ Mahmut Orhan, Hakan Sabancı’yı Instagram’da takipten çıktı. Sabancı’nın ise Orhan’ı takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.