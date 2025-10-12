Son Mühür- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Suriye yönetiminden üst düzey isimlerle bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh yer aldı.

Güvenlik alanında işbirliği

Ankara’daki toplantıda, iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği, tarafların özellikle sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel istikrar konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eşgüdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız.”

“Somut planlamaları ayrıntılı şekilde değerlendirdik”

Fidan, iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarının katılımıyla yapılan görüşmelerin stratejik önemine vurgu yaptı:

“Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik.”

“Suriyeli kardeşlerimize desteğimiz sürecek”

Hakan Fidan, Suriye yönetiminin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirtti:

“Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

Ankara’daki temasların, Türkiye-Suriye ilişkilerinde güvenlik merkezli yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Tarafların, bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak mekanizmaları hayata geçirmeye yönelik bir irade ortaya koyduğu ifade ediliyor.