Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen İlber Ortaylı, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Usta tarihçi için bugün düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle şehirde geniş güvenlik ve trafik önlemleri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, cenaze programı kapsamında Fatih ilçesinde bazı cadde ve sokakların geçici süreyle araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Fatih’te çok sayıda sokak trafiğe kapatılacak

Yapılan açıklamaya göre cenaze töreni nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bu nedenle güvenlik ve ulaşım düzeni kapsamında birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak

Söz konusu yolların sabah saat 09.00’dan itibaren cenaze programı sona erene kadar trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Trafik ekipleri, cenaze töreni nedeniyle bölgede oluşabilecek yoğunluğa karşı sürücülere alternatif güzergah kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürücülere Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi güzergahlarını tercih etmeleri tavsiye edildi.

Tören saatlerinde bölgede trafik yoğunluğunun artabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek

Usta tarihçi için ilk tören bugün saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve Ortaylı’nın sevenlerinin katılması beklenen anma programında, tarihçiliğe yaptığı katkılar ve akademik mirası anılacak.

Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak

Anma programının ardından Ortaylı için cenaze namazı ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından usta tarihçinin naaşı, Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.

Ailesinden çiçek yerine bağış çağrısı

Ortaylı’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, cenaze törenine çiçek gönderilmemesi rica edildi. Aile, çiçek göndermek isteyenlerin bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapabileceklerini belirterek, bu çağrının Ortaylı’nın eğitime verdiği önemin bir yansıması olduğunu ifade etti.