Son Mühür - Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreçte “çok iyi sonuçlar” elde ettiklerini savunan Trump, boğazların güvenliğinin sağlanması konusunda diğer ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

Petrol sevkiyatının büyük bölümünün bu güzergâhtan geçtiğine dikkat çeken Trump, ABD’nin buradan aldığı payın yüzde 1 ila 2 seviyesinde olduğunu, buna karşılık Çin’in petrolünün yaklaşık yüzde 90’ını Hürmüz Boğazı üzerinden temin ettiğini ifade etti. Trump, bölgenin güvenliğinin yalnızca ABD’ye bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, diğer ülkelerin de sorumluluk üstlenmesinin olumlu olacağını, Washington’un ise bu çerçevede askeri destek vermeye ve iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan, İran'ın yayınladığı bazı videoların da yapay zeka ürünü olduğunu söyleyen Trump, "Meydanda Humeyni'yi ne kadar çok sevdiklerini söyleyen 250.000 kişiyi gösterdiler. Tamamen yapay zeka. Kamikaze botları da yok. Sahte. Ve onlara baktığınızda bunu neredeyse görebilirsiniz.'' dedi.

''Hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik, hava savunmalarını yok ettik''

Donald Trump, İran’ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıklarını iddia ederek, “Karşılık verebilirler ancak bunun sınırlı olacağını düşünüyorum. Hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik, hava savunmalarını yok ettik. Artık savunma kapasiteleri kalmadı. Üst düzey komuta kademesini iki ya da üç kez hedef aldık. Askeri anlamda son derece etkili bir operasyon yürüttük” ifadelerini kullandı.

Hark Adası’na yönelik saldırıları da anımsatan Trump, adada yalnızca petrol hatlarının bulunduğu küçük bir bölümün ayakta bırakıldığını belirtti. “İstersek beş dakika içinde o kısmı da vurabiliriz. Tüm askeri kapasitemiz hazır ve hedefe kilitlenmiş durumda. Yapmayı seçersek gerçekleştiririz ancak şu an için bu yönde bir karar almadım. Sürecin nasıl gelişeceğini göreceğiz” dedi.

''Şiddetle müzakere etmek istiyorlar ama...''

Donald Trump, İran’ın ABD ile görüşme arayışında olduğunu savunarak, “Oldukça güçlü biçimde müzakere etmek istiyorlar. Ancak gelen bilgilere göre henüz bir anlaşmaya hazır değiller. Yoğun şekilde masaya oturmak istiyorlar fakat atmaları gereken adımları atma konusunda şu an için hazır görünmüyorlar. Yine de bir aşamada buna hazır olacaklarını düşünüyorum. İran’daki genel tabloya ilişkin süreç ise bizim açımızdan oldukça iyi ilerliyor” ifadelerini kullandı.

''Bu ülkelerin birçoğu NATO üyesi...''

Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması için iş birliği yapmak istedikleri ülkelerle temasların sürdüğünü yineledi. İyi bir sonuç beklediğini dile getiren Trump, “Olumlu bir tablo çıkarsa çok iyi olur, çıkmazsa da bizim için sorun değil” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin önemli bölümünün NATO üyesi olduğuna dikkat çeken Trump, ABD’nin ittifak için her zaman devrede olduğunu ve Ukrayna konusunda da destek sağladığını söyledi. Arada bir okyanus bulunmasına rağmen müttefiklere yardım ettiklerini vurgulayan Trump, İran’ın askeri kapasitesinin ciddi ölçüde zayıfladığını savunarak, boğazın açık tutulmasının görece sınırlı bir çaba gerektirdiğini ve bu konuda hangi ülkenin destek vermeyeceğinin görüleceğini belirtti.

''Füzeleri oldukça azaldı''

İran’ın savunma yeteneklerinin zayıfladığını aktaran Trump, "Füzeleri oldukça azaldı. Görüyorsunuz, çok az füze ateşliyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü ellerinde fazla kalmadı. Üretim kapasitelerini yerle bir ettik. Aynı şekilde insansız hava araçları (İHA) da büyük oranda azaldı. Eskiden sahip olduklarının yaklaşık yüzde 20'sine düşmüş durumdalar. Hâlâ bir miktar ellerinde var ama sayıları çok azaldı. Dünden itibaren İHA'ları ürettikleri yerleri de vurmaya başladık. Çoğunun yerini bildiğimizi düşünüyoruz. Sonuç olarak tıpkı Venezuela'da olduğu gibi bu da çok güçlü bir askeri operasyon. Dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz. Kıyaslanamaz bile. İnsanların bunu anladığını düşünüyorum ve biz bu işi bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Çin'e seslendi

Donald Trump’a, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin hangi ülkelerden olumlu geri dönüş aldıkları ve Çin’in bu ülkeler arasında yer alıp almadığı soruldu.

Soruyu doğrudan yanıtlamayan Trump, Çin’i “ilginç bir örnek” olarak nitelendirerek, Pekin yönetiminin petrolünün çok büyük bölümünü, yaklaşık yüzde 90’ını bu boğaz üzerinden temin ettiğini söyledi. Bu nedenle Çin’e sürece dahil olup olmak istemediklerini sorduklarını belirten Trump, “Zaman gösterecek; katılabilirler de katılmayabilirler de. Dahil olmamaları için farklı gerekçeleri olabilir. Ancak bana göre bu sürece katılmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

''Yapay zeka ve sahte haberler...''

Son Olarak İran'ın yapay zeka ve yalan haberler yaptığını belirten Trump şunları söyledi:

"Meydanda Humeyni'yi ne kadar çok sevdiklerini söyleyen 250.000 kişiyi gösterdiler. Tamamen yapay zeka. ABD'deki ve başka yerlerdeki medya tarafından servis edilen tamamen yapay zeka ve sahte bir haberdi. Buna izin verilmemeli.''

''Kamikaze botları yok''

''Kamikaze botları yok. Sahte. Ve onlara baktığınızda bunu neredeyse görebilirsiniz. Çünkü eğer var olsalardı, her yerde vurduğumuz diğer botlar gibi onlara da vururduk. Ama yoklar. Hatta bazı insanlar, “Botlar nerede? Neden kimse botları görmedi?” diyor. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü yapay zeka tarafından üretilmiş. Sahte.''