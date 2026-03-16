Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltındaki isimler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, savcılıkta ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ömer Günel: “Kötülükle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise kendisine yöneltilen suçlamalara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Günel mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli hemşehrilerim; haksızlıkla, kumpasla, kötülükle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim.

Kuşadası’na yaptığımız hizmetler tüm varlığını 'koltuğa' bağlayan birini rahatsız etti. Aslında uzun süredir bu kötülükle mücadelemiz devam ediyor.

Ben 6 m2’lik alanda özgürüm, vicdanım rahat. Ama bana inanın ve güvenin ki; bana ve arkadaşlarıma iftira atanlar asla kamu vicdanında özgür olamayacak, mahkum olacaklar."

Bülent Tezcan’dan gözaltıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tezcan, açıklamasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasına tepki göstererek şu sözleri dile getirdi:

"Sayın Ömer Günel Kuşadası Belediye Başkanı. Kuşadası'nın sevdiği, Türkiye'de başarılı belediye başkanlarımızın içerisinde olan, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gibi.

Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve biliyoruz ki Ömer Günel'e yapılan bu kumpas soruşturması, bir süre önce topuklayarak AK Parti'ye kaçan, giden Çerçioğlu'nun transfer bedeli.

Anlaşılan o ki AK Parti'ye topuklayan Çerçioğlu'nun transfer bedellerinden birisi de Ömer Günel'in kellesini almakmış. Bunun planı ve hesabı bugün burada görülüyor."