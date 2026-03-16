Son Mühür- Academy Awards kapsamında verilen 2026 Oscar Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen törende bu yılın En İyi Film ödülü “One Battle After Another” (Savaş Üstüne Savaş) yapımına verildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Hamnet” filmindeki performansıyla Jessie Buckley kazanırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise “Sinners” filmindeki rolüyle Michael B. Jordan’ın oldu.
Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından 1929 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 98’incisi gerçekleştirilen Oscar töreni, Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar ve komedyen Conan O'Brien’ın sunumuyla gerçekleşti. Gecede birçok dalda ödüller sahiplerini bulurken, özellikle “One Battle After Another” filmi aldığı ödüllerle dikkat çekti.
Öne çıkan ödüller
En İyi Film:
One Battle After Another
En İyi Kadın Oyuncu:
Jessie Buckley – Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu:
Michael B. Jordan – Sinners
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Amy Madigan – Weapons
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Sean Penn – One Battle After Another
En İyi Yönetmen:
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Uyarlanmış Senaryo:
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Orijinal Senaryo:
Sinners – Ryan Coogler
En İyi Belgesel:
Mr. Nobody Against Putin
En İyi Kısa Belgesel:
All the Empty Rooms
En İyi Animasyon Film:
KPop Demon Hunters
En İyi Animasyon Kısa Film:
The Girl Who Cried Pearls
En İyi Görüntü Yönetmenliği:
Sinners – Autumn Durald Arkapaw
En İyi Kostüm Tasarımı:
Frankenstein – Kate Hawley
En İyi Film Kurgusu:
One Battle After Another – Andy Jurgensen
En İyi Uluslararası Film:
Sentimental Value (Norveç)
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film:
The Singers / Two People Exchanging Saliva
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey
En İyi Orijinal Müzik:
Sinners – Ludwig Göransson
En İyi Yapım Tasarımı:
Frankenstein
En İyi Görsel Efekt:
Avatar: Fire and Ash
Gecede en fazla dikkat çeken yapımlar arasında “One Battle After Another” ve “Sinners” yer aldı. Özellikle yönetmenliğini Paul Thomas Anderson’ın üstlendiği “One Battle After Another”, En İyi Film başta olmak üzere birçok kategoride ödül kazanarak törene damga vuran yapımlar arasında gösterildi.