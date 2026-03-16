Son Mühür- Academy Awards kapsamında verilen 2026 Oscar Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen törende bu yılın En İyi Film ödülü “One Battle After Another” (Savaş Üstüne Savaş) yapımına verildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Hamnet” filmindeki performansıyla Jessie Buckley kazanırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise “Sinners” filmindeki rolüyle Michael B. Jordan’ın oldu.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından 1929 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 98’incisi gerçekleştirilen Oscar töreni, Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar ve komedyen Conan O'Brien’ın sunumuyla gerçekleşti. Gecede birçok dalda ödüller sahiplerini bulurken, özellikle “One Battle After Another” filmi aldığı ödüllerle dikkat çekti.

Öne çıkan ödüller

En İyi Film:

One Battle After Another

En İyi Kadın Oyuncu:

Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu:

Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Sean Penn – One Battle After Another

En İyi Yönetmen:

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Uyarlanmış Senaryo:

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Orijinal Senaryo:

Sinners – Ryan Coogler

En İyi Belgesel:

Mr. Nobody Against Putin

En İyi Kısa Belgesel:

All the Empty Rooms

En İyi Animasyon Film:

KPop Demon Hunters

En İyi Animasyon Kısa Film:

The Girl Who Cried Pearls

En İyi Görüntü Yönetmenliği:

Sinners – Autumn Durald Arkapaw

En İyi Kostüm Tasarımı:

Frankenstein – Kate Hawley

En İyi Film Kurgusu:

One Battle After Another – Andy Jurgensen

En İyi Uluslararası Film:

Sentimental Value (Norveç)

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film:

The Singers / Two People Exchanging Saliva

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

En İyi Orijinal Müzik:

Sinners – Ludwig Göransson

En İyi Yapım Tasarımı:

Frankenstein

En İyi Görsel Efekt:

Avatar: Fire and Ash

Gecede en fazla dikkat çeken yapımlar arasında “One Battle After Another” ve “Sinners” yer aldı. Özellikle yönetmenliğini Paul Thomas Anderson’ın üstlendiği “One Battle After Another”, En İyi Film başta olmak üzere birçok kategoride ödül kazanarak törene damga vuran yapımlar arasında gösterildi.