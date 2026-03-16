Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında orta şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Elde edilen anlık verilere göre, yerel saatle sabahın erken saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde kısa süreli bir endişeye yol açtı. Deprem kuşağı üzerinde yer alan bölgede meydana gelen bu sarsıntı, sismik hareketliliğin takibi açısından uzmanların radarına girdi.

Depremin merkez üssü ve teknik detayları

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı rapora göre, deprem 16 Mart 2026 tarihinde, saat 09:46:20’de kaydedildi. Moment büyüklüğü (Mw) 4.8 olarak ölçülen sarsıntının merkez üssü koordinatları 34.16367 Kuzey enlemi ve 25.5645 Doğu boylamı olarak belirlendi. Deniz tabanının yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu kırılma, bölgedeki sismik aktivitenin derinliğini ve enerjisini gözler önüne serdi.

Bölgedeki etkiler ve güvenlik durumu

Akdeniz'in açıklarında meydana gelen deprem, konumu itibarıyla kıyı şeritlerinde hissedilme düzeyi açısından farklılık gösterdi. Sarsıntının derinliğinin 15 km olması, yüzeydeki etkisinin geniş bir alana yayılmasına ancak şiddetinin sönümlenmesine neden oldu.

Denizli'de de deprem olmuştu

16 Mart sabahı itibarıyla Türkiye'de depremler meydana geliyor. Son olarak 09:03'de Denizli'nin Buldan ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

