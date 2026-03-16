İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada ikinci hafta duruşmaları bugün başlıyor.

Aralarında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu toplam 402 sanık, Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Davada 105 sanığın tutuklu bulunduğu belirtilirken, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı. Toplam 3 bin 809 sayfadan oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suçlamaya yer verildi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “suç gelirlerinin aklanması”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “kişisel verileri ele geçirme ve yayma”, “suç delillerini gizleme”, “haberleşmenin engellenmesi”, “kamu malına zarar verme”, “rüşvet alma”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “irtikap”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “ihaleye fesat karıştırma”, “çevrenin kasten kirletilmesi”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “orman kanununa muhalefet” ve “maden kanununa muhalefet” suçlarını işlediği iddia edildi.

Savcılık, iddianamede yer alan 142 ayrı eylem nedeniyle İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İlk hafta sanık savunmaları alındı

Davada ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü başladı. Geçen hafta görülen oturumlarda tutuklu sanıklar Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat ve Bulut Aydöner savunmalarını yaptı.

Haftanın dört günü devam eden duruşmalarda mahkeme, sanıkların savunmalarını dinlemeyi sürdürdü. Cuma günü ise duruşma yapılmadı.

Bayram arifesinde duruşma yapılmayacak

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen davada yargılamanın bu hafta da devam etmesi planlanıyor. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasını sürdürecek.

Öte yandan 19 Mart Perşembe gününün Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle o gün için duruşma yapılmayacağı öğrenildi. Duruşmaların diğer günlerde devam etmesi bekleniyor.