Son Mühür/ Begüm Mol- Modanın kalbinin attığı Milano’da gerçekleştirilen Moda Haftası’nda podyuma çıkan Dolce&Gabbana, birçok ünlü ismi ağırladı. Özel davetliler arasında yer alan Hadise, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Şeffaf elbisesiyle dikkat çekti

Hadise, markanın runway koleksiyonundan seçilen özel tasarım bir elbiseyle davete katıldı. Tül benzeri tamamen şeffaf kumaşla hazırlanan tasarım, iç giyim detaylarını görünür kılmasıyla dikkat topladı. Elbisenin üzerine işlenen zümrüt tonlarındaki taş detayları ise şarkıcıya bakanların bir kez daha bakmasına neden oldu.

Kerem Bürsin ile aynı karede

Sahne performansları, dansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, etkinlikte oyuncu Kerem Bürsin ile de birlikte görüntülendi. İkilinin Milano’da yan yana olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Etkinlikte ayrıca, “Şeytan Marka Giyer” filminin devam projesi için sahneler çekildi. Meryl Streep ve Stanley Tucci gibi efsane oyuncuların da yer aldığı çekimlerde Hadise, uluslararası arenada öne çıkmayı başardı.

Hem sahne kariyeri hem de moda dünyasındaki adımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, Milano’daki bu davetle birlikte sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de dikkat çekmeyi başardı. Cesur seçimi ve özgüveniyle moda haftasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.