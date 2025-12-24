Son Mühür - Magazin gündeminde aile içi kırgınlıklarıyla sık sık yer alan Özcan Deniz, bu kez annesiyle ilgili üzücü bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir aralarında mesafe olduğu bilinen Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve kemoterapi sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Kemoterapi seanslarına giriyor
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü ve kemoterapi sürecinin sürdüğü, kızı Yurda Gürler tarafından sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kadriye Deniz, doktorların belirlediği tedavi planı kapsamında belirli aralıklarla kemoterapi seanslarına giriyor.
Teşekkür mesajı paylaşıldı
Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya paylaşımlarıyla hem son sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de destek mesajları iletenlere teşekkür etti.
Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkarmıştı
Özcan Deniz ile annesi Kadriye Deniz arasında uzun süredir devam eden küslük daha önce de kamuoyuna yansımış ve magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Kadriye Deniz’in verdiği bir röportajda oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında kullandığı ifadelerin ardından Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını, tek ailesinin eşi ile oğlu Kuzey olduğunu açıklamıştı. Buna karşılık annesi de ünlü şarkıcıyı defterden sildiğini dile getirmişti. Ayrıca sanatçının, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olduğu da biliniyor.