Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya paylaşımlarıyla hem son sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de destek mesajları iletenlere teşekkür etti.

Özcan Deniz ile annesi Kadriye Deniz arasında uzun süredir devam eden küslük daha önce de kamuoyuna yansımış ve magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Kadriye Deniz’in verdiği bir röportajda oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında kullandığı ifadelerin ardından Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını, tek ailesinin eşi ile oğlu Kuzey olduğunu açıklamıştı. Buna karşılık annesi de ünlü şarkıcıyı defterden sildiğini dile getirmişti. Ayrıca sanatçının, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olduğu da biliniyor.