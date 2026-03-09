Son Mühür / Erkan Doğan - Konak’ın dönüşümü için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Müteahhitler Konak’ın dönüşümüne katkıda bulunsun. Çok kolay dönüşebilecek, kent merkezine yakın mahallelerimiz var” dedi.

“Gültepe’de hızlı dönüşüm için parselleri bin metrekareye düşürdük”

Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel, Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan, Son Mühür ve Radyo Ege Genel Müdür Yardımcısı Tunç Erciyas ve Son Mühür Haber Müdürü Erkan Doğan’ı makamında ağırlayan Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Geçmiş Dönem Konak Belediye Başkanları Sema Pektaş ve Abdül Batur’un kentsel dönüşümle ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Başkan Mutlu, Başkan Batur döneminde yapılan plan üzerinden yoğun bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini söyledi. “Her zaman daha iyi plan yapılabilir, biz yeni plan arayışlarına girmeden, vakit kaybetmemek için mevcut planı kabul ederek çalışmalara başladık” diyen Başkan Mutlu, “Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 18 uygulamalarına başladık. Yani 18 uygulamaları sonucunda, vatandaşların tapuları tescillenerek imar durumu almaya hazır hale gelecek. Bu arada kentsel dönüşüm çalışmalarımız hakkında İzmir Ticaret Odası’na ve TOKİ müteahhitlerine sunumlar yaptık. Tabi ekonomik kriz çok etkiliyor. Yapılması planlanan ilkkentseldönüşüme henüz ikna olan yüklenici grubu olmadı. Çok sunum yapıyoruz, dosyalarımızı her yere iletiyoruz” dedi. Kentsel dönüşüm kapsamındaki Gültepe’te ada büyüklüklerinin yaklaşık on bin metrekare olarak planlandığını anlatan Başkan Mutlu, kolay ve hızlı dönüşüm amacıyla Konak Belediye Meclisinde plan notu ile ada metrekare büyüklüklerini bine düşürdüklerini söyledi. Mutlu, “Gültepe’de adalar yaklaşık on bin metrekare büyüklüğünde tasarlanmış. Bu da 100-150 kişilik ikna etmeniz gereken hak sahipleri yaratıyor. Meclisimizde aldığımız kararla, parselleri bin metrekareye düşürdük. Kararımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdik” diye konuştu.

Ege Mahallesi’nin inşaatı devam ediyor, dönüşümü gündemde

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ege Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Mutlu, “Ege Mahallesi için olan inşaat devam ediyor. İnşaat bir iki yıl içinde bitecek. O bittiğinde mahalleli de son bloğa taşınacak. Ege Mahallesi’nin de dönüşümü gündemde” diye konuştu.

“Çok hızlı dönüşecek mahalleler var”

Konak’ta çok hızlı dönüşebilecek mahalleler olduğunun altını çizen Başkan Mutlu, Son Mühür aracılığı ile müteahhitlere çağrıda bulundu, “Müteahhitler Konak’ın dönüşümünü katkıda bulunsunlar. Gelsinler. Hazır olan ve gerçekten manzaralı, her açıdan metro istasyonuna yakın olan, kente beş dakikalık her bir bölge için çalışma yaptık. İsterlerse İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan Güney Mahallesinden başlayabilirler. Bize göre çok kolay dönüşür. İsterseniz Gürçeşme, manzaralı bir yer. Beştepeler çok kolay dönüşür” dedi.