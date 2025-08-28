Türkiye’de ve birçok Müslüman ülkede tuvaletlerde taharet musluğu, bidet veya suyla temizlik sistemleri olmazsa olmaz kabul ediliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde durum tam tersi. Çoğu Amerikan evinde taharet musluğu bulunmazken, ABD halkının büyük bir kısmı temizlik için hâlâ sadece tuvalet kâğıdına güveniyor.

Tarihsel Önyargılar Alışkanlıkları Şekillendirdi

Uzmanlara göre bu farkın temelinde tarihsel ve kültürel nedenler yatıyor. 18. ve 19. yüzyılda Avrupa’da bidet kullanımı hızla yayılırken, ABD bu alışkanlığı benimsemedi. Bunun başlıca sebebi, bidetlerin o dönemde “Fransız kültürü” ile ilişkilendirilmesi ve Amerikan toplumunda lüks ya da gereksiz görülmesiydi.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ABD askerleri, Avrupa’da bidetleri ilk kez gördü. Ancak bu ürünlerin çoğunlukla genelevlerde kullanılması, Amerikan kültüründe olumsuz bir algının yerleşmesine neden oldu. Bu önyargı, taharet musluğu ve bidet kullanımının ABD’de yaygınlaşmasını uzun süre engelledi.

Temizlik Algısı Kağıt Üzerine Kurulu

ABD’de yaygın kanıya göre tuvalet temizliği için tuvalet kâğıdı yeterli. Su kullanımı Amerikan kültüründe standart bir alışkanlık olmadığı için, taharet musluğu konsepti çoğu kişi için yabancı kalıyor. Türkiye’de “suyla temizlik” temel bir hijyen anlayışının parçasıyken, ABD’de tuvalet kâğıdı hâlâ tek seçenek olarak görülüyor.

Mimari ve Ekonomi Farkı Etkili

Bir diğer önemli neden ise altyapı farkı. ABD’deki banyo mimarisi, taharet musluğu veya bidet kurulumu için uygun değil. Çoğu evde gerekli tesisat bulunmuyor. Buna ek olarak, Amerikan kağıt endüstrisinin yıllardır güçlü bir pazar oluşturması, tuvalet kâğıdını standart bir ihtiyaç hâline getirmiş durumda.

Japonya Tam Tersi Yolda İlerliyor

Japonya’da ise durum tamamen farklı. Isıtmalı, su püskürtmeli, kurutmalı yüksek teknoloji klozetler oldukça yaygın. Japonların suyla temizlik alışkanlığı, ABD ile arasındaki kültürel farkı daha belirgin hâle getiriyor.

Pandemiyle Birlikte Yeni Bir Dönem Başladı mı?

Son yıllarda ABD’de bazı değişim sinyalleri görülüyor. Pandemi döneminde yaşanan tuvalet kâğıdı krizleri, bidet aparatlarına olan ilgiyi artırdı. Online satış verileri, Amerikalıların suyla temizlik konusuna daha açık hâle geldiğini gösteriyor. Ancak bu ilgi, Türkiye veya Orta Doğu’daki kadar güçlü bir kültürel dönüşüme henüz yol açmış değil.

Kültür, Altyapı ve Algı Belirleyici

Amerika’da taharet musluğunun yaygınlaşmamasının nedenleri çok boyutlu. Tarihsel önyargılar, mimari farklılıklar, güçlü kağıt endüstrisi ve alışkanlıklar bu tercihi şekillendiren temel faktörler. Ancak pandemiyle birlikte başlayan küçük değişim dalgası, gelecekte Amerikan tuvalet kültürünün farklılaşabileceğine dair ipuçları veriyor.