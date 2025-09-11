Son Mühür - Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Can Holding’e gerçekleştirilen operasyondan sonra sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.”

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Televizyon Yayıncılık gibi birçok şirketin sahibi olan Can Holding’in, çeşitli sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 110 küçük ölçekli şirketi daha bulunuyordu.

Kayyum atandı

Can Holding, 2025 yılının mart ayında devraldığı Habertürk ve Show TV'nin yanı sıra, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 121 şirketin mal varlığına düzenlenen operasyon kapsamında el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi ve Vip Transport gibi önemli kuruluşlar da bulunuyor.