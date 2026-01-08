Son Mühür / Yağmur Daştan - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nda (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber Sen) 6 No’lu Şubesi, Bayraklı PKİM Sendika odasında “PTT’de liyakatin tasfiyesine, kurumsal kadrolaşmaya ve etik dışı atamaları kabul etmiyoruz” başlıklı basın açıklaması yaptı. Açıklamayı 6 No’lu Şube yönetim kurulu üyeleri adına Haber-Sen Şube Başkanı Menduh Tunç okudu.

Yapılan açıklamada, “PTT’de liyakatın tasfiyesine, kurumsal kadrolaşmaya ve etik dışı atama düzene hayır! Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), yalnızca bir hizmet kurumu değil; aynı zamanda devlet geleneğinin, kamu ahlakının ve kurumsal hafızanın taşıyıcısıdır. Ne var ki son dönemde PTT bünyesinde gerçekleştirilen bölge müdürlüğü yapılandırması ve üst düzey yönetici atamaları, bu köklü mirasın ciddi biçimde zedelendiğini göstermektedir. Kamuoyuna yansıyan bu atamalar; liyakat, kariyer, mesleki yeterlilik ve objektif değerlendirme ilkelerinden uzaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Eninde sonunda hesap verecekler!”

Atamaların neredeyse tamamı yandaş sendika yönetici ve üyelerinden oluştuğunun altını çizen Tunç, “Bu açık hükümlere rağmen yapılan her etik dışı işlem kamu vicdanını yaralamaktadır. Yıllarını bu kuruma veren, zor şartlarda görev yapan deyim yerindeyse kurumu sırtında taşıyan binlerce PTT emekçisi olarak bizler; “Artık yeter” diyoruz! Bu anlayış PTT’yi güçlendirmez. Aksine kurumsal barışı bozar, çalışma huzurunu yok eder, hizmet niteliğini düşürür ve kamuya olan güvenin sarsılmasına sebep olur! Bu atamalar PTT’de liyakat ilkesinin fiilen askıya alındığı anlamına gelmektedir. PTT gelirinin tamamı hazineye ait bir kamu kurumudur. Hiçbir sendikanın, grubun ya da yapının kadrolaşma alanı değildir. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bu atamalara imza atanlar, hukuku eğip bükerek kendi anlayışını ‘hukuk’ diye dayatanlar, her türlü usulsüzlüğe göz yumanlar, eninde sonunda evrensel hukuk ilkelerine göre hesap verecektir” denildi.

“PTT A.Ş. nasıl zarar ettirilmiştir?”

Açıklamada “Muktedirlere soruyoruz” denilerek şu sorular da sıralandı:

PTT A.Ş’nin zarar üstüne zarar eden bozuk mali yapısının sebebi nedir? PTT bu duruma nasıl gelmiştir? Daha doğrusu bu hale nasıl getirilmiştir? Sorumluları kimlerdir? Bu sorumlular hakkında başlatılmış, sonuçlandırılmış bir inceleme var mıdır? OECD ülkelerinin ve AB ülkelerinin içerisinde nüfusa oranla en az çalışan ile hizmet verdiği halde zarar etmesinin nedeni nedir? Pandemi dönemi bütün lojistik şirketleri küresel anlamda büyürken, kar ederken, ülkemizde PTT A.Ş nasıl zarar ettirilmiştir? PTT A.Ş’nin Sayıştay Raporlarına ve TBMM KİT Komisyonu Tutanakları’na yansıyan milyar dolarlık usulsüzlüklerin sorumlularından neden hesap sorulmamıştır? Ortaya çıkan bu mali enkazı temizlemek ve bozulan idari yapıyı düzeltmek için bulunan çözüm, günü kurtaracak peki ya geleceği kurtaracak mı? Kapalı kapılar arkasında yapılan koltuk pazarlıkları sonucu yapılan liyakatsiz atamaların, bol keseden verilen kadro unvanlarının evrensel hukukta yeri var mıdır? Yandaş olma dışında baz alınan bir kriter var mıdır? Yapılan atamaların çoğunda önceki dönemde başmüdür veya başmüdür yardımcısı olan kimseler yine görev almıştır. Yapılandırma öncesi Başmüdür, Başmüdür yardımcısı olan kimseler, bölge müdürü olunca hangi sorunu, nasıl çözecektir? Madem bu sorunları çözecek yeteneğe haizler, yapılandırma öncesi neden bu yeteneklerini kullanmamışlardır?”

14 Ocak’ta iş bırakacaklar!

Açıklamada aynı zamanda geçtiğimiz günlerde kamu emekçilerine yapılan 2026 yılı zam oranları hakkında da açıklamalarda bulunuldu. Yakın zamanda bir toplu iş sözleşmesi süreci geçirdiklerinin altını çizen Şube Başkanı Menduh Tunç, “Toplu iş sözleşme süreci geçirdik. Bu süreçte hakem heyetine gidilerek çalışanlara haraç mezat bir zam verildi. Bu zam sonucunda ağustosta yapılan toplu sözleşmenin haftası dolmadan eylül ayında enflasyona yenik düşüldü. Ocak ayı geldi çattı, enflasyon farkı açıklandı ve yine kamu emekçileri enflasyonun çok uzağında ücretlere maruz bırakıldı. 2024’te devlet kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaparken kamu emekçilerine çok altında bir zam yaptı. Bu sene de kendi alacaklarına yüzde 25 zam yaparken kamu emekçilerine yoksulluğu ve sefaleti uygun görerek yüzde 18.6 olarak açıklandı. Bu amaçla 14 Ocak Çarşamba günü KESK olarak bir günlük uyarı olarak iş bırakma eylemi yapacağız” ifadelerini kullandı.