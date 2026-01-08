Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal donatı alanlarında kullanılan ekipmanları kendi bünyesinde üreterek hem tasarruf sağladı hem de kente estetik ve işlevsel ürünler kazandırdı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Buca’daki Fırat Atölyesi’nde; banklar, çöp potaları, piknik masaları, kent mobilyaları, uyarı levhaları, sokak hayvanları için beslenme ve barınma odakları, satış dükkânları ve fotoğraf alanları üretildi.

2025 yılı içinde atölyede 2 binin üzerinde bank, bin 600 adet çöp potası ve 600 piknik masası imal edilerek montajları tamamlandı ve kent genelindeki hizmet alanlarına yerleştirildi.

Budama atıkları masa ve banklara dönüştü

Fırat Atölyesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında budama faaliyetlerinden elde edilen tomruklar geri dönüşüm sürecine alındı. Bu malzemelerden bank ve piknik masaları üretildi. Yeni tasarımlar arasında küllüklü çöp potaları ile farklı kent mobilyaları da yer aldı.

Bostanlı bölgesinde kullanılması planlanan mısır tezgâhlarının üretimi de atölyede belediye personeli tarafından gerçekleştirildi.

Fotoğraf alanları ve özel tasarımlar

Atölyede kent donatılarının yanı sıra İzmir genelinde yoğun ilgi gören tematik fotoğraf alanları da hazırlandı. Yeni Yıl Festivali kapsamında Lozan Kapısı’ndan 9 Eylül Kapısı’na kadar uzanan hatta 14 ayrı fotoğraf alanı kuruldu. Farklı figür ve tasarımlarla kentin sosyal alanlarına yeni görsel unsurlar kazandırıldı.

“Buradan çıkmayacak ürün yok”

Fırat Atölye Şefi Mete Kalaç, atölyenin metal, demir, boya, mobilya ve marangoz bölümleriyle kapsamlı bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirtti. Kalaç, atölyede bank, çöp kovası, piknik masası, oturma grupları, oyun ve kondisyon ekipmanlarının üretildiğini, personelin deneyimi sayesinde çok sayıda tasarımın belediye imkânlarıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kent donatılarının üretiminin süreceği, yeni nesil tasarımlarla İzmir’in kamusal alanlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.