Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son haftalarda ligde istediği performansı sergileyemiyor. Avrupa arenasında başarılı bir grafik çizerek son 16 turuna yükselen İzmir temsilcisi, ligde ise aynı istikrarı sürdüremiyor.

Merkezefendi karşısında üçüncü yenilgi

Ligin 9. haftasında kendi sahasında Merkezefendi Basketbol’u ağırlayan Petkimspor, karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve galibiyet hasretini sürdürdü.

Çıvgın: “Yorgunluk hataları ön plandaydı”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Başantrenör Özhan Çıvgın, takımın genel durumu ve Merkezefendi mücadelesini değerlendirdi. Çıvgın, “Uzun süredir detaylı bir çalışma yapma fırsatı bulamadık. Milli ara, hem dinlenmek hem de hazırlık yapmak açısından bizim için önemli olacak. Oyuncularım sahada kazanma isteğini gösterdi, ancak kritik anlarda yorgunluk nedeniyle hatalı tercihler yaptık” ifadelerini kullandı.