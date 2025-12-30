Son Mühür - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 2026 yılında geçerli olacak sayaç kontrolü, güvence ve kesme-bağlama bedellerini belirledi. Kurumun bu konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sayaç türüne göre değişiyor

Buna göre, 2026 yılında uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türlerine göre belirlendi. Direkt bağlı tek fazlı aktif ya da üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak tespit edildi. Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise bu bedelin 246 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Fiyatlar nasıl belirlendi?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026 yılında uygulanacak güvence bedelleri tüketici gruplarına göre yeniden belirlendi. Buna göre sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak saptandı. Mesken abonelerinde bu tutar 263 lira olurken, şehit aileleri ve muharip gaziler için 131 lira olarak tespit edildi. Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedelinin kilovat başına 354 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Elektrik kesme-bağlama bedeli belli oldu

2026 yılında geçerli olacak kesme-bağlama bedelleri, gerilim seviyelerine göre belirlendi. Buna göre alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 140 lira, orta gerilim aboneleri için ise 1048 lira olarak uygulanacak. Kurulun 25 Aralık tarihli toplantısında alınan bu kararların, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.