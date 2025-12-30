Son Mühür- Fenerbahçe tribün gruplarının önde gelen isimlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul Kadıköy’de silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan Gümüştekin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi sürüyor

Sabah'ın haberine göre, saldırı sonrası hastaneye sevk edilen İbrahim Gümüştekin’in tedavisi devam ediyor. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.

Emniyet geniş çaplı soruşturma başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, saldırının faillerinin tespit edilmesi için geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Daha önce de saldırıya uğramıştı

Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri olarak bilinen İbrahim Gümüştekin’in, 2024 yılının Ocak ayında da benzer bir silahlı saldırının hedefi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.