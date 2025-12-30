Son Mühür - Kar yağışının etkisini artırması ve buzlanma riskinin yükselmesi nedeniyle 23 ilde eğitime ara verildi. Valilikler, öğrenciler ile vatandaşların can güvenliğini gerekçe göstererek kararlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci “Okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını ararken, 30 Aralık Salı günü için yeni tatil kararları duyuruldu. Mardin Valiliği, kar yağışı ve dondurucu soğukların sürmesi nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 30 Aralık Salı günü eğitime 1 gün daha ara verildiğini bildirdi. Açıklamada buzlanma tehlikesine dikkat çekilirken, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
Hangi illerde okullar tatil edildi?
Elazığ
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, meteorolojik değerlendirmelere göre 30 Aralık’ta aşırı buzlanma, 31 Aralık’ta ise yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, il genelinde eğitime iki gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
Karabük, Batman ve Siirt
Karabük Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Batman ve Siirt Valilikleri de kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Bolu, Diyarbakır ve Zonguldak
Bolu Valiliği, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Diyarbakır Valiliği de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle tatil kararı alındığını açıkladı. Zonguldak’ta ise fırtına ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği bildirildi.
Şırnak
Şırnak Valiliği, merkez ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 29 Aralık öğleden sonra ve 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı. İdil ilçesinde ise köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı. Ayrıca Şırnak Üniversitesi’nin de final sınavlarını ertelediği duyuruldu.
Van, Hakkari, Düzce ve Artvin
Van ve Hakkari genelinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde ile Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık Salı günü eğitim yapılmayacak.
Hangi ilçelerde okullar tatil
- Mardin
- Elazığ
- Karabük
- Batman
- Siirt
- Bolu
- Şırnak
- Diyarbakır
- Zonguldak (taşımalı eğitim)
- Kastamonu
- Van
- Hakkari
- Düzce (Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri)
- Artvin
- Sakarya (Hendek ilçesi – taşımalı eğitim)
- Bingöl
- Sinop (bazı ilçeler ve taşımalı eğitim)
- Çankırı (bazı ilçeler)
- Muş (bazı ilçeler ve taşımalı eğitim)
- Bitlis
- Tunceli (bazı ilçeler – taşımalı eğitim)
- Şanlıurfa
- Rize (Çamlıhemşin ilçesi)