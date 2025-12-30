Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, meteorolojik değerlendirmelere göre 30 Aralık’ta aşırı buzlanma, 31 Aralık’ta ise yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, il genelinde eğitime iki gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Karabük, Batman ve Siirt

Karabük Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Batman ve Siirt Valilikleri de kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Bolu, Diyarbakır ve Zonguldak

Bolu Valiliği, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Diyarbakır Valiliği de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle tatil kararı alındığını açıkladı. Zonguldak’ta ise fırtına ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği bildirildi.

Şırnak