Aydın’ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 33 yaşındaki Yılmaz Kara yaşamını yitirdi. Kaza, Adnan Kahveci Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Kara yönetimindeki 09 ARV 954 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Güvenlik kamerası o anları kaydetti

Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan sürücünün kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin kaldırıma çarpmasının ardından savrulduğu ve çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen sürücü kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.