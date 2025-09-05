Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Köseler’in yargılandığı ilk duruşmada ara karar belli oldu. “İhaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla yargılanan ve tutuklu bulunan kişilerden 13'ü hakkında karar verildi.

Alaattin Köseler tahliye edildi!

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de tahliye edilen isimler arasında yer aldı. 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermiş oldu.

Savunmalar yapıldı!

Duruşma, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanıklar duruşmaya cezaevinden getirildi ve ayrıca tutuksuz sanıklar da avukatlarıyla birlikte salonda yerlerini aldı. Alaattin Köseler dahil 26 sanık savunmalarını gerçekleştirdi.

