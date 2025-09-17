CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tekin, SÖZCÜ TV yönetimine seslenerek bir yayın üzerinden kanala yüklendi.

Gürsel Tekin'in paylaşımı şu şekilde:

"SÖZCÜ TV YÖNETİMİNE

Sayın Yetkili,

17 Eylül 2025 tarihli yayınınızda, Aziz İhsan ve P. Ömer’in arkadaşları şahsıma yönelik asılsız, gerçek dışı ve itibarımı zedeleyici iddialara yer verilmiştir. Bu yayın, hem kişilik haklarımı ihlal etmekte hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir.

Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca cevap ve düzeltme hakkımı kullanmak istiyorum. Tarafıma yöneltilen ithamlarla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapma hakkım vardır ve bu hakkımın en kısa sürede, aynı yayın ilkeleri çerçevesinde, benzer süre ve kapsamla tarafınızdan ekrana taşınmasını talep ediyorum.

Aksi halde, ilgili yayın organına karşı kişilik haklarımın korunması amacıyla tüm yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı bildiririm.

Gereğinin yapılmasını arz ederim."