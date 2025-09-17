Son Mühür- Son dönemde Türkiye’de yabancı kaynaklı ve bilinmeyen numaralardan yapılan aramalar artarken, uzmanlar bu çağrıların çoğunun dolandırıcılık amacı taşıdığını belirtiyor. Aramalar genellikle sıradan bir girişle başlıyor; “Sesimi duyuyor musunuz?”, “Alo” gibi kısa ve masum görünen sorulara karşılık verilen tek kelimelik yanıtlar, mağdurlar için ciddi mali sonuçlar doğurabiliyor.

Yöntem nasıl işliyor?

Dolandırıcılar, telefonu açan kişilerin refleks olarak verdikleri “evet”, “doğru” gibi yanıtları ses kaydına alıyor. Bu kısa onaylar daha sonra montajlanarak veya belgeye eklenerek sahte sözleşme, banka onayı veya izin belgesi gibi gösterilebiliyor. Ses kaydının “onay” olarak sunulmasıyla, mağdurun haberi olmadan banka hesapları açılabiliyor, kredi ve diğer finansal taahhütler oluşturulabiliyor.

Mağduriyetler artıyor

Vatandaşlardan gelen ihbarlara göre, söz konusu aramalar günün her saati yapılabiliyor. Engellenen numaralar kısa süre içinde farklı 0850’li hatlardan tekrar arama yapabiliyor; bu da mağdurların korunmasını zorlaştırıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile savcılıklara yapılan şikayet sayısında gözle görülür bir artış olduğu bildirildi.

Uzmanlar uyarıyor

Siber güvenlik ve finans uzmanları, bilinmeyen numaralardan gelen çağrılarda kesin ifadelerle cevap verilmemesi gerektiğini vurguluyor. “Evet”, “Doğru” gibi tek kelimelik onayların ses kaydına alınabileceği hatırlatılıyor. Şüpheli bir arama tespit edildiğinde görüşmenin hemen sonlandırılması ve numaranın engellenmesi en güvenli adımlar arasında gösteriliyor.