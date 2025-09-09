Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden, eski Ticaret Bakanı ve Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün Ankara’da vefat eden Güner’in ölümü, siyaset ve sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar devlet kademelerinde görev yapan ve ülkeye hizmet eden Güner, geride önemli bir siyasi miras bıraktı.

Siyasi kariyeri ve hizmetleri

Agah Oktay Güner, 1937 yılında Bayburt'ta doğdu. Kendisi, Türk siyasetine farklı dönemlerde farklı rollerle katkı sağlamış, çok yönlü bir devlet adamı olarak tanınıyordu. Siyasete atıldıktan sonra parlamentoda 16. dönemde Konya Milletvekili, 20. dönemde Ankara Milletvekili ve 21. dönemde Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı. Bu süre zarfında hem kendi bölgesi hem de ülke genelindeki sorunlara duyarlılığıyla öne çıktı.

Güner’in bakanlık kariyeri ise iki önemli dönemeçle şekillendi. İlk olarak 1977-1978 yılları arasında Süleyman Demirel’in 41. hükümetinde Ticaret Bakanı olarak görev aldı. Bu dönemde Türkiye'nin dış ticareti ve ekonomik politikaları üzerinde etkili kararlar alarak ekonomiye yön verdi. İkinci bakanlık görevi ise 1996 yılında Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesi alanlarında önemli projeler yürüten Güner, bu görevi sırasında Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmaya yönelik çalışmalara imza attı.

Cenaze töreni ve son yolculuk

Agah Oktay Güner için bugün bir cenaze töreni düzenlenecek. İlk tören saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek. Bu törenin ardından cenazesi, ikindi namazını müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazı için camiye getirilecek. Güner, kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ailesi, yakınları, siyaset ve iş dünyasından birçok ismin son yolculuğunda kendisine eşlik etmesi bekleniyor.