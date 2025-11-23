Son Mühür- Almanya’da yaşayan Böcek ailesi, 9 Kasım’da İstanbul’a gelerek Fatih’te bir otele yerleşti. Bir süre sonra aile bireylerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı. Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, 12 Kasım’da hastaneye kaldırıldı. Çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Böcek 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti.

Otelin diğer misafirlerinden iki kişi de benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Bir konuk ise kalp atım hızının düşük olması nedeniyle gözetim altına alındı. Olayın ardından polis incelemesiyle otel mühürlendi.

Alman basını benzerliklere dikkat çekti

Almanya’da geniş yer bulan haberlerde, 21 yaşındaki Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen’in bir yıl önce İstanbul’da benzer şekilde hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Petersen 2 Kasım 2024’te rahatsızlanmış, ilk olarak gıda zehirlenmesi şüphesi öne sürülmüştü. Ancak adli tıp raporu, öğrencinin kaldığı binada yapılan tahtakurusu ilaçlamasında kullanılan kimyasal gaz nedeniyle öldüğünü ortaya koymuştu.

Otel çalışanının ifadesi soru işaretlerini artırdı

Böcek ailesinin kaldığı otelde görev yapan bir temizlik çalışanı, soruşturma kapsamında verdiği ifadede dikkat çekici detaylar paylaştı. Çalışan, 101 numaralı odanın kapısında bant olduğunu ve içeri girince beyaz plastik tabakta kül renginde kum benzeri bir madde gördüğünü anlattı.

Ayrıca Böcek ailesinin kaldığı 202 numaralı odada kusmuk poşetlerini çöpe attığını, sonrasında odadan ayrıldığını belirtti.

Karan’ın ölümü de aynı firmayla ilişkilendirildi

Soruşturma sırasında gündeme gelen bir diğer iddia ise 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümü oldu. Aynı ilaçlama firmasının 18 Nisan’da Şişli’de çocuğun yaşadığı evde uygulama yaptığı ileri sürüldü. Adli Tıp Kurumu raporunda küçük çocuğun ölüm sebebinin “böcek ilacı zehirlenmesi” olduğu kaydedildi.

Soruşturmada 10 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında ilaçlama şirketi sahibi Z.K., çalışanları S.K. ve D.C., otel çalışanı M.M.U.D.C. ile çeşitli işletme sahiplerinin bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Otel sahibi H.O. ve çalışan R.B. hakkında önce adli kontrol uygulanmış, savcılığın itirazı üzerine her iki isim için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştı.

Almanya’da endişe büyüyor

Alman basını, Böcek ailesinin ölümü ile Marlene Petersen’in ölümünü ortak bir başlıkta topladı: kontrolsüz ve denetimsiz ilaçlama uygulamaları.

Her iki olayda da belirtilerin mide bulantısı ve kusma ile başladığı, sonrasında yapılan incelemelerde ortama yayılan kimyasal maddelerin ölümlere yol açtığının değerlendirildiği aktarıldı. Gelişmeler hem Türkiye’de hem Almanya’da yakından izleniyor.