Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar savaşının en çarpıcı eylemlerinden birine sahne olan ''Kayyuma hayır'' protestosuna Gürsel Tekin el atıyor.

CHP Gaziosmpaşa İlçe Başkanlığı'ndaki bir toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotosunu üzerine ''Kayyuma hayır'' yazısı asılmış, bir grup partili buna tepki göstererek yazıyı kaldırmıştı.



Gazeteci Barış Yarkadaş,

''CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Geçici Kurul Üyeleri, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saygısızlığa karşı tavır koydu.

CHP GOP İlçe Başkanlığı’nda bulunan Kılıçdaroğlu fotoğrafının üzerine “Kayyıma Hayır” yazısının asılmasına göz yuman ve sorumlular hakkında işlem yapmayan CHP İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan “tedbirli” olarak İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.



Gürsel Tekin ve arkadaşları bugün aldıkları kararı işleme koydu. CHP GOP İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan “Geçici Çıkarma” istemiyle disipline sevk edildi.

Bu karar Gürsel Tekin’in yönetimdeki ilk hamlesi.'' mesajı verdi.