Son Mühür- Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün karşı karşıya kaldığı yüksek maliyetler ve özellikle online yemek siparişi platformlarının talep ettiği fahiş komisyon oranlarına karşı tarihi bir adım attı. CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki restoran ve kafelerde yüzde 20 oranında indirim başlatacaklarını duyuran Bingöl, platformlara net bir ültimatom verdi: "Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar."

Sektörde iki kriz: Pahalılık ve gıda zehirlenmeleri

Ramazan Bingöl, restoran sektörünün son dönemde çift yönlü bir krizle mücadele ettiğini belirtti. Bir yandan artan girdi maliyetleri ve pahalılık nedeniyle tüketicinin alım gücünün düşmesi, diğer yandan ise son zamanlarda basına yansıyan gıda zehirlenmesi olaylarının sektöre olan güveni sarsması, işletmeleri zor durumda bıraktı. Bingöl, yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle bazı işletmelerde iş kaybının yüzde 90’a kadar ulaştığını vurgulayarak, sektörde "adı konulmamış bir protesto" yaşandığını ifade etti.

Komisyon çıkmazı: Fiyatın yarısı platformlara gidiyor

Bingöl, sektörün uzun süredir mücadele ettiği asıl sorunun, online yemek platformlarının uyguladığı ve yüzde 40'a kadar ulaşan komisyon oranları olduğunu dile getirdi. Bu yüksek oranların, nihayetinde vatandaşa yüksek fiyat olarak yansıdığını belirten TÜRES Başkanı, mevcut durumu çarpıcı bir örnekle açıkladı: "Şu an bin liralık bir siparişin sadece 531 lirası bize kalıyor, gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu, vatandaşa pahalılık olarak yansıyor."

Bu adaletsizliği sonlandırmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirten Bingöl, vatandaşların online platformdan sipariş vermek yerine direkt olarak işletmelerden sipariş vermeye yönlendirilmesini amaçladıklarını söyledi. Uygulayacakları yüzde 20 indirim ile vatandaşın daha ucuza ürün almasını sağlayacaklarını kaydetti.

TÜRES’ten ültimatom: Masaya oturun ya da çekiliriz

Ramazan Bingöl, online platformlara yönelik sert bir uyarıda bulunarak, komisyonların makul bir seviyeye çekilmesi talebini yineledi. Bingöl, bu talebin karşılanmaması durumunda atılacak adımı şöyle özetledi:

"Online platformlara sesleniyorum. Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar."

Bu sert çıkış, sektörün topyekûn bir boykot başlatmayı düşündüğünü gösterirken, Bingöl vatandaşlardan da bu mücadelelerinde kendilerinin yanında olmalarını beklediklerini ifade etti. TÜRES Başkanı ayrıca, sektör olarak platformlara bağımlılığı bitirmek adına kendi sipariş sistemlerini kurma yolunda adımlar attıklarını da sözlerine ekledi.