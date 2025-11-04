Son Mühür - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde görülen şap hastalığına (SAT1 serotipi) karşı yürütülen mücadelenin planlı, kontrollü ve bilimsel yöntemlerle devam ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salgın, kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır. Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır."

Adli işlemler başlatıldı

"Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır. Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır"

Bakanlığın “Acil Eylem Planı” çerçevesinde tüm çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, il ve ilçe müdürlükleriyle laboratuvarlar ve saha ekiplerinin plan doğrultusunda eşgüdüm içinde görev yaptığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, veteriner sağlık personelinin 7 gün 24 saat sahada görev başında olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli raporlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir."