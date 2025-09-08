Son Mühür- CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınıp kayyum olarak Gürsel Tekin'in atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı dün geceden beri polislerin ablukası altında bulunuyor.

Aralarında Ali Mahir Başarır, Gökan Zeybek, Mahmut Tanal, Deniz Yavuzyılmaz gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda CHP'linin dün geceden beri parti binasındaki direnişi sürüyor.

Beni sokmayacak babayiğit yok demişti...



Bugün saat 12.00'de CHP İstanbul İl Başkanlığına giderek koltuğa oturacağını söyleyen Gürsel Tekin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada,

''Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz. Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim.'' açıklamasıyla kararlığını ortaya koymuştu.

Saygı Öztürk: Gürsel Tekin gitmeyecek...



Ancak CHP'lilerin kararlı direnişi Gürsel Tekin'e geri adım attırmış görünüyor.

Gazeteci saygı Öztürk, Gürsel Tekin'in İstanbul il başkanlığına bugün gitme kararından vaz geçtiğini öne sürdü.

Öztürk, Gürsel Tekin'in polis ablukasının kaldırılması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'le görüşeceğini söylediğini duyurdu.

