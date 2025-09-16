Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Yalnız kalsam da teslim olmayacağım”

Tekin, paylaşımında sık sık iftiralarla karşılaştığını ve bu süreçte sessiz kalmayacağını vurguladı. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her gün sizin yalanlarınızı düzeltmekten yoruldum.

İftira kolay, karalamak kolay…

Ama her defasında susmamak, dik durmak daha zor ama daha onurlu.

Yalnız kalsam da, bu kirliliğe teslim olmayacağım.

Gerçekleri konuşmaya devam edeceğim.”

Tekin’in açıklaması, özellikle “dik durmanın zorluğu ama onurluluğu” vurgusuyla öne çıktı. CHP’de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından gelen bu mesaj, parti içinde ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Partideki gelişmeler yakından izleniyor

Görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Yönetimi’nin yerine kayyum atanması, CHP’nin iç dinamiklerinde yeni bir tartışma başlatırken, Tekin’in çıkışı bu tartışmalara yeni bir boyut ekledi.