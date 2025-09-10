Son Mühür- Aralarında 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyolların da bulunduğu taşınmazların özelleştirileceği iddialarına Silivri'de tutuklu bulunan Ekram İmamoğlu'ndan itiraz geldi.

İktidarın ekonomi politikalarına göndermede bulunan İmamoğlu,

“Faiz düşerse enflasyon da düşer” diyeceksiniz,

Bu yanlış yola girme diyenlere “siz dış güçsünüz, milli değilsiniz” diye hakaret edeceksiniz,

Ülkenin liyakatli iktisatçılarını “bunlar bilmez ben ekonomistim” diye mahkemelerde süründüreceksiniz,

Hazine’ye ve Merkez Bankası’na KKM adı altında trilyonlarca lira zarar vereceksiniz,

Sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi devletin ve milletin varlığı olan İstanbul boğazındaki köprülerini ve 9 otoyolu satışa çıkaracaksınız.

Sizin sözde “ekonomistliğinizin” sonucu; batmış bir ekonomi ve devletin malını haraç mezat satıp faturayı yıllarca milletin sırtına yüklemektir.'' hatırlatmasında bulundu.



Ne olmuştu?



İktidarın aralarında 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 9 adet otoyol için Özelleştirme Başkanlığı'nın yatırım bankalarına teklif götürdüğü anlaşılmıştı.

Bloomberg projenin henüz görüşme aşamasına olduğunu belirtirken NTV, yapılan işlemin rutin bir işlem olduğunu öne sürerek Özelleştirme İdaresi'nin zaman zaman periyodik olarak danışmanlık hizmeti aldığını, köprü ve otoyolların özelleştirme konusunun uzun yıllardır programda olduğunu belirtti.