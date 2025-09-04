CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, CHP İstanbul İl Yönetimine mahkeme kararıyla aralarında Gürsel Tekin'in de bulunduğu heyet atanmıştı. Gürsel Tekin'den yeni bir açıklama daha geldi.

"Keskin sirke küpüne zarar verir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gürsel tekin, "Bugün öfke günü değil. Yönetici öfkesine hakim olur, bizler de çağrı heyeti olarak partimizin güvencesi oluruz. Bizim ötekimiz yok, olmayacak. Demokrasi işleyecek, sabır kazanacak. Keskin sirke küpüne zarar verir." ifadelerini kullandı.