Son Mühür- Mahkeme tarafından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il yönetiminin görevden alınmasından sonra kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in avukatının dilekçe yazarak, kayyumluk kararının icrası için valilik ve emniyet müdürlüğünün görevlendirilmesini istediği ortaya çıktı.

CHP'lilerin il binası önünde toplanmasından ve polisin binayı barikatlarla çevrelemesinden sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin bugün binaya girdi.

Başarır'dan Tekin'e yanıt

Gürsel Tekin'in aracı polis kalkanlarıyla korundu. Konuşması sırasında su şişesi fırlatılmasına ilişkin açıklama yapan Tekin, “Telaş etmeyin, sorularınıza cevap verilecek. Son derece rahatız. Bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Biz kayyum filan değiliz. Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil” dedi.

Tekin’in sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan yanıt gecikmedi. Sözcü TV’de konuşan Başarır, açıklamaları sırasında kafasına su şişesi fırlatılan ve korumalarının şemsiye açarak koruduğu Gürsel Tekin'e şunları söyledi:

“Halkı satarsan şemsiyelerle korumalarla gezersin ve baba evine başın dik giremezsin. Buradaki kimse CHP'li değil diyor. Buradaki herkes onun gibi CHP'li değil Onurlu CHP'liler. Bu utanç verici bir tablo. Ne kendisi anlamadım ben. Bu delege mi seçti onu, bıraksın bunları yazık.”

Tekin, mahkemeye başvurdu: Kararın örneğini bana da verin

CHP İstanbul il binasının önünde hareketli anlar yaşanırken, Tekin’in il binasına gitmeden önce “Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin” ifadelerini kullanarak mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Tekin’in avukatının dilekçe yazarak, kayyımlık kararının icrası için valilik ve emniyet müdürlüğünün görevlendirilmesini istediği belirtildi.

Tekin'in avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda şu ifadeler yer aldı:

“Anılan ara karar, mahiyeti itibariyle derhal infazı gereken geçici hukukı koruma tedbiridir. Ancak kararın gereğinin henüz tam olarak yerine getirilmediği görülmektedir. Tarafımıza, kararın infazı için elden takıp yetkili Sayın Mahkemenizin mührü ve imzasının bulunduğu bir nüshasının tarafımıza verilmesine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna, İstanbul Valiliğine, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ivedilikle müzekkere yazılması talebimiz hasıl olmuştur. Mahkeme kararlarının, Anayasa m. 138/son ve HMK m. 389 vd. uyarınca derhal uygulanması zorunludur. Aksi halde, kararım amacı olan hukuki güvenliğin sağlanması ve seçme-seçilme hakkının korunması işlevsiz kalacaktır.

“Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayım Mahkemenizce re'sen nazara alınacak sebeplerle birlikte; Sayın Mahkemenizce verilen 02/09/2025 tarihli ara kararın infazı için gerekli tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini, Müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanmasını, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ivedilikle müzekkere yazılmasını, tarafımıza kararın infazı için elden takip yetkili, mahkeme mührü ve onay imzası bulunan nüshasının verilmesini talep ederim.”