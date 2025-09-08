Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanmasının ardından partiden ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in mahkeme kararıyla göreve gelmesini sarayın kurduğu bir kumpas olarak nitelendirerek, kayyuma görev yapma talebinde bulunan hiç kimsenin partide yer alamayacağını belirtti. Tekin, görevi kabul edeceği ve kayyum heyetinde yer aldığı için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilerek tedbirli şekilde partiden ihracı gerçekleştirildi.

Gürsel Tekin’in CHP’den ihracı

Gürsel Tekin, Türk siyasetinde uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında önemli görevler üstlenmiş bir isim. Ancak, 2 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması ve bu görevi kabul etmesi, partiden ihraç edilmesine yol açtı. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Tekin’in ihracının ardındaki nedenler merak konusu oldu. İşte Gürsel Tekin’in CHP’den ihraç edilme sürecinin detayları.

Kayyum ataması ve CHP’nin tepkisi

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu bir kayyum heyeti atadı. Tekin, 2 Eylül 2025’te bu görevi kabul ettiğini açıklayarak, “Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz” dedi. Ancak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu atamayı bir “yargı kumpası” olarak nitelendirerek, kayyum görevini kabul edenlerin partiyle ilişiğinin kesileceğini belirtti. Özel, Tekin’in görevi kabul etmesini parti ilkelerine aykırı buldu ve aynı gün Tekin’i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ederek ihraç etti.

Gürsel Tekin’in savunması

Gürsel Tekin, ihraç kararına sert tepki gösterdi ve kararın usulsüz olduğunu savundu. Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız” diyerek CHP yönetimini eleştirdi. Tekin, partiden ihracı için kendisine tebligat ulaşmadığını ve bazı CHP üyelerinin, özellikle itirafçı olanların, hâlâ parti üyesi olduğunu öne sürdü. Ayrıca, “Bir iki gün içinde il binasına gideceğim” diyerek kararın kendisini bağlamadığını ifade etti. Tekin’in bu çıkışı, parti içindeki gerginliği daha da artırdı.

İhracın siyasi ve hukuki boyutu

Tekin’in ihracı, CHP içinde hem siyasi hem de hukuki bir tartışmayı beraberinde getirdi. Özgür Özel, kayyum kararını “siyasi bir kumpas” olarak değerlendirirken, partinin İstanbul İl Örgütü’nün mahkeme kararına rağmen Özgür Çelik liderliğinde görevine devam edeceğini vurguladı. Tekin’in geçmişte CHP’den istifa ettiğini açıklamasına rağmen üyeliğinin resmi olarak devam ettiği, kayyum atanabilmesi için parti üyesi olması gerektiği belirtildi. CHP, bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurarak mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu. Tekin’in ihracı, parti içindeki disiplin mekanizmalarının sert bir şekilde işletildiğini gösterirken, olayın siyasi yankıları devam ediyor.