8 Eylül sabahı İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı, Türkiye’yi yasa boğdu. 16 yaşındaki Eren Bigül’ün faili olduğu belirtilen saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda iki polis memuru ve bir sivil vatandaş yaralandı. Saldırganın kimliği ve olayın detayları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İşte olayla ilgili bilinenler ve Eren Bigül’ün kimliğine dair bilgiler.

Eren Bigül kimdir?

Eren Bigül, 2009 doğumlu, 16 yaşında bir lise öğrencisi. İzmir’in Balçova ilçesinde, saldırının gerçekleştiği Salih İşgören Polis Merkezi’nin bulunduğu sokakta ikamet ediyordu. Resmi kaynaklara göre, Bigül’ün herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyor. Olay günü babasına ait olduğu belirtilen pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırı sonrası yaralı olarak yakalanan Bigül, hastaneye kaldırıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bigül’ün kişisel geçmişi ve motivasyonu hakkında detaylı bilgiler, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle henüz netleşmedi.

Saldırının detayları

Saldırı, 8 Eylül 2025 sabahı saat 08:50 civarında Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’nde meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban’ın açıklamasına göre, Eren Bigül, evinden getirdiği babasına ait 10 yıllık pompalı tüfekle önce polis merkezinin önündeki nöbet kulübesine ateş açtı. Ardından kaçmaya çalışırken güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralandı. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Olay sırasında karakolda görevli Polis Memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralanırken, Polis Memuru Murat Dağlı bacağından hafif yaralandı. Ayrıca bir sivil vatandaşın elinden yaralandığı bildirildi.

Soruşturma ve kamuoyu tepkileri

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı ve 2 başsavcıvekili ile 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralanmıştır” dedi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti. Kamuoyunda, özellikle sosyal medyada, saldırıya yönelik yoğun tepkiler ve güvenlik açıklarıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın motivasyonuna dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.