Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Sadettin Saran'a gözaltı

Soruşturma sırasında elde edilen ek deliller doğrultusunda, saç örneklerinde uyuşturucu tespit edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme" ile "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olağanüstü toplantı Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Kulüp binasında gerçekleştirilecek toplantıda, Başkan Saran’ın tutuklanması durumunda izlenecek yol haritası belirlenecek. Murat Salar görevi devralacak Öte yandan, Saran’ın tutuklanması halinde başkanlık görevini devralacak isim de netleşti. Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğüne göre, bu durumda Başkanvekili Murat Salar görevi üstlenecek.