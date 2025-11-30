Mazbata töreninde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, genel kurul sürecinde emeğe geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 26. Olağan Genel Kurulu’nda, üyelerin oylarıyla seçilen yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri mazbatalarını alıp yeni görevlerine başladı.

Firuz Bağlıkaya: Daha çok proje üreteceğiz

Törende yeni dönem hakkında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Üyelerimizden aldığımız güçle yeni bir döneme büyük bir şevk ve özgüvenle giriyoruz. Geçtiğimiz dönemde çok çalıştık, büyük emek harcadık. Yeni dönemde daha da fazla çalışacak, daha çok proje üreteceğiz. Yönetim kurulumuzun, bölge temsil kurullarımızın ve ihtisas başkanlıklarımızın parlak projelerini hayata geçirecekleri verimli bir dönem olacağına inanıyorum. Seyahat acentalarımızın ve sektörün sesini her platformda daha güçlü duyuracağız” diye konuştu. Bağlıkaya, yasanın güncellenmesine yönelik de ellerinden gelen tüm çabayı gösterceklerini söyledi.

Soner Bacaksız: Kat edilecek uzun bir yol var

26. Dönem mazbata töreninde bir konuşma gerçekleştiren 26. Olağan Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı Soner Bacaksız ise “Başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya’nın liderliğinde başlayan yirmi altıncı çalışma döneminde göreve seçilen arkadaşlarımızın sektörümüz adına önemli başarılara imza atacağına inancımız tam. Türkiye turizmini daha ileriye taşımak ve ülkemize daha fazla ekonomik katkı sağlamak için önümüzde yapılacak çok iş, kat edilecek uzun bir yol var” diye konuştu.

TÜRSAB 26. Faaliyet Döneminde mazbatalarını alarak göreve başlayan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Asil:

Firuz Barbaros Bağlıkaya

Davut Günaydın

Hasan Eker

Mert Vardar

Tülay Salihoğlu

Cevat Engin Şahin

Gürkan Özcan

Mehmet Akyıl

Abdulhamit Kuk

Yönetim Kurulu Yedek:

Öner Uygun

Kıvanç Meriç

Özgür Ildır Öksüz

Şebnem Urgancıoğlu

Kerem Serkan Çoban

Özgür Ersoy

Yeşim Yeşiltaç

Erhan Falay

İbrahim Değermenci

Denetim Kurulu Asil:

Hakan Bayındır

Ayşegül Özkeleş

Yüksel Türemez

Denetim Kurulu Yedek:

Büşra Celep

Cüneyt Özpamuk

Yonca Demetoğlu

Disiplin Kurulu Asil:

İbrahim Tanrıverdi

Seçkin Karakaya

Mustafa Gülmez

Disiplin Kurulu Yedek:

Mehtap Aram

Ali Tanrıverdi

Gonca Y. Orhan