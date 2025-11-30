Mazbata töreninde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, genel kurul sürecinde emeğe geçenlere teşekkür etti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 26. Olağan Genel Kurulu’nda, üyelerin oylarıyla seçilen yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri mazbatalarını alıp yeni görevlerine başladı.
Firuz Bağlıkaya: Daha çok proje üreteceğiz
Törende yeni dönem hakkında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Üyelerimizden aldığımız güçle yeni bir döneme büyük bir şevk ve özgüvenle giriyoruz. Geçtiğimiz dönemde çok çalıştık, büyük emek harcadık. Yeni dönemde daha da fazla çalışacak, daha çok proje üreteceğiz. Yönetim kurulumuzun, bölge temsil kurullarımızın ve ihtisas başkanlıklarımızın parlak projelerini hayata geçirecekleri verimli bir dönem olacağına inanıyorum. Seyahat acentalarımızın ve sektörün sesini her platformda daha güçlü duyuracağız” diye konuştu. Bağlıkaya, yasanın güncellenmesine yönelik de ellerinden gelen tüm çabayı gösterceklerini söyledi.
Soner Bacaksız: Kat edilecek uzun bir yol var
26. Dönem mazbata töreninde bir konuşma gerçekleştiren 26. Olağan Genel Kurul Divan Kurulu Başkanı Soner Bacaksız ise “Başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya’nın liderliğinde başlayan yirmi altıncı çalışma döneminde göreve seçilen arkadaşlarımızın sektörümüz adına önemli başarılara imza atacağına inancımız tam. Türkiye turizmini daha ileriye taşımak ve ülkemize daha fazla ekonomik katkı sağlamak için önümüzde yapılacak çok iş, kat edilecek uzun bir yol var” diye konuştu.
TÜRSAB 26. Faaliyet Döneminde mazbatalarını alarak göreve başlayan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:
Yönetim Kurulu Asil:
Firuz Barbaros Bağlıkaya
Davut Günaydın
Hasan Eker
Mert Vardar
Tülay Salihoğlu
Cevat Engin Şahin
Gürkan Özcan
Mehmet Akyıl
Abdulhamit Kuk
Yönetim Kurulu Yedek:
Öner Uygun
Kıvanç Meriç
Özgür Ildır Öksüz
Şebnem Urgancıoğlu
Kerem Serkan Çoban
Özgür Ersoy
Yeşim Yeşiltaç
Erhan Falay
İbrahim Değermenci
Denetim Kurulu Asil:
Hakan Bayındır
Ayşegül Özkeleş
Yüksel Türemez
Denetim Kurulu Yedek:
Büşra Celep
Cüneyt Özpamuk
Yonca Demetoğlu
Disiplin Kurulu Asil:
İbrahim Tanrıverdi
Seçkin Karakaya
Mustafa Gülmez
Disiplin Kurulu Yedek:
Mehtap Aram
Ali Tanrıverdi
Gonca Y. Orhan