Son Mühür - CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi aldı. Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelerek sürece dahil olan Sadettin Saran’ın bu kez kulüp binasında jandarma baskınıyla gözaltına alınmasını provokatif ve düşmanca olarak değerlendirdi. Konuyu yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirten Özel, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Neler yaşandı?

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde temin etme” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” iddialarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" Bu gece İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulacak olan Saran, yarın adliyede savcılığa sevk edilecek.