İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Saran'a gözaltı

Soruşturma sırasında elde edilen ek deliller doğrultusunda, saç örneklerinde uyuşturucu tespit edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme" ile "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşte ilk görüntü

Öte yandan, gözaltına alınan Sadettin Saran’ın ilk görüntüleri de paylaşıldı. Saran, sağlık kontrolü için jandarma ekiplerince hastaneye sevk edildi. Neler yaşanmıştı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "uyuşturucu madde temin etme" ve "uyuşturucu madde kullanımına olanak sağlama" suçlamalarıyla hakkında işlem başlatılan Saran’ın ifadesinin alınması için adliyede hazır bulundurulması talimatı verilmişti. Yurt dışından dönen Saran, 20 Aralık’ta Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.