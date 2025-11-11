Şu ana kadar şehit ya da yaralı olup olmadığıyla ilgili güncel bir bilgi ya da can kaybı ve isim listesi açıklanmadı. Açıklamada yalnızca arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. 11 Kasım Salı günü Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan’da kaza yaptı. Uçak, Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde düştü. Olayın hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan makamları ile koordineli şekilde başlatıldığını duyurdu. Uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldı.

Şehit Var mı? İsimleri Belli mi?

Henüz şehitlerin kimlik bilgileri veya isimleri resmi olarak açıklanmadı. Yetkililerin açıklamalarına göre, isimlerin duyurulması için detaylı inceleme ve süreç tamamlandığında bilgilendirme yapılacak. Şu an tüm açıklamalarda yalnızca toplam personel sayısı (20 kişi) ve askeri personel olduğu belirtiliyor.

Uçakta Kaç Personel Vardı?

MSB’nin açıklamasına göre, kaza yapan uçakta toplam 20 askeri personel bulunuyordu. Uçağın Azerbaycan’ın Gence kentinden kalktıktan yaklaşık 27 dakika sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri enkaza ulaşınca, bölge emniyete alındı ve olay yerine kaza kırım ekibi gönderildi.

Şehit Asker Sayısı ve Durumu

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kazada şehit düşen askerler için taziye mesajı iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi ve hayatını kaybeden askerlere atıfta bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, şehit askerlerimizin ailelerine başsağlığı diledi ve “Makamları âli olsun” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da taziye dileklerinde bulundu.

Şu an itibarıyla resmi açıklamalarda uçaktaki tüm personelin şehit olduğu yönünde net bilgi verilmedi; ancak tüm yetkili ifadelerde “şehitlerimize rahmet” ve “milletimizin başı sağ olsun” sözleri tekrarlandı. Resmi makamlardan, yaralı veya kurtulan olup olmadığına dair kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İsimler Yayınlandı mı?

Yetkili kurumlar tarafından şu ana kadar hayatını kaybeden askerlerin isimlerine dair bir açıklama yapılmadı. En son Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili makamların uyarısında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dolayısıyla, şehit askerlerin isimlerine dair henüz resmi bir liste mevcut değil.

Kazanın Teknik Yönü ve Soruşturma

Kaza nedeni henüz netleşmedi. Alanda teknik inceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda uzmanlar, teknik arıza, yapısal malzeme yorgunluğu, hidrolik veya elektrik sistemi arızası gibi olasılıklar üzerinde duruyor. Uçağın kara kutusu ve enkaz incelemesi tamamlandıktan sonra detaylar kamuoyuna aktarılacak.