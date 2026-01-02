Evlilik haberini sosyal medya hesabından duyuran Çağan Şengül, sevgilisiyle paylaştığı romantik karelere duygusal bir not düştü. Şengül, paylaşımında "Bu yıl dilek tutmama gerek kalmadı" ifadelerini kullanarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarih henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

3 Yıllık Ayrılığın Ardından "Evet" Dediler

TikTok fenomeni Zeynep Demirhan ve şarkıcı Çağan Şengül, yaklaşık 3 yıl süren bir ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde bir lunaparkta görüntülenmişti. Tesadüfen objektiflere yansıyan o anlar, "Barıştılar mı?" sorularını gündeme getirmişti. İkili, bu görüntülerin ardından ilişkilerini saklamayarak aşklarına bir şans daha verdiklerini doğrulamıştı.

Zeynep Demirhan, Çağan Şengül ile ayrı kaldığı dönemde sosyal medya fenomeni Alp Hayaloğlu ile 1.5 yıl süren bir birliktelik yaşamıştı. Anlaşmazlık nedeniyle sona eren bu ilişkinin ardından, Demirhan ve Şengül'ün yolları tekrar kesişti. Çiftin kısa sürede aldığı evlilik kararı, aşklarının zamana yenik düşmediğini kanıtlar nitelikte oldu.

Zeynep Demirhan Kimdir?

Zeynep Demirhan, 19 Eylül 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Yükseköğrenimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başlayan Demirhan, daha sonra yatay geçişle Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etti. Dijital içerik üreticiliğine 2018 yılında YouTube platformunda başlayan Demirhan, daha sonra TikTok'ta ürettiği içeriklerle geniş bir kitleye ulaştı. Samimi tavırları ve yaşam tarzı videolarıyla tanınan fenomen, sosyal medyanın etkili isimleri arasında yer alıyor.

Çağan Şengül Kimdir?

Çağan Şengül, 16 Kasım 1996 tarihinde doğdu. Müzik tutkusu 14 yaşında başlayan Şengül; şarkıcı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanınıyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan genç müzisyen, Cem Adrian ve Halil Sezai gibi usta isimlerle iş birlikleri yaptı. Özellikle Cem Adrian ile seslendirdiği "Helal" isimli şarkı, müzik listelerinde önemli başarılar elde etti. Melankolik tarzı ve güçlü kalemiyle dikkat çeken Şengül, müzik çalışmalarına aktif olarak devam ediyor.