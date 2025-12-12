Son Mühür- Genç yaşına rağmen Türk pop müziğinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsüyle gündeme oturdu. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan şarkıcı, radikal bir değişikliğe giderek imajını tamamen yeniledi.

Pop kariyerinin parlayan yıldızı

Emrah Karaduman’la çıkardığı Cevapsız Çınlama ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Tilki, Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta?, Ayrı Gitme, Başıma Belasın ve Yalan gibi hitlerle sektörde kalıcı bir yer edindi.

25 yaşındaki Tilki, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde kalmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı sallayan değişim

Tilki’nin yıllardır koruduğu sarı saçlarını terk etmesi hayranlarını şaşırttı. Yeni saç rengiyle verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, ünlü şarkıcının cesur değişikliğini yorum yağmuruna tuttu.

“Kalıpları kırmak için...”

Ünlü şarkıcı, imaj değişikliğine dair merak edilenleri yaptığı açıklamayla netleştirdi. Tilki, saçlarını neden boyattığını şu sözlerle anlattı:

“Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim.

Bu belirgin güzellik algıları beni rahatsız etmeye başladı. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım.”