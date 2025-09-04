Son Mühür - ABD'de bir süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldığı açıklandı. Dölek’in Adana’da yaşayan kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, 27 Ağustos’tan bu yana kayıp olan kardeşinin Buffalo kentindeki bir tutukevine sevk edildiğini, ancak henüz mahkemeye çıkış tarihi belirlenmediğini ifade etti.

''En hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşü sağlanacak''

Kardeşiyle görüştüğünü ve sesinin oldukça iyi geldiğini belirten Esra Dölek Coşkun, öncelikli hedeflerinin Furkan Dölek’in “en kısa sürede Türkiye’ye dönmesini sağlamak” olduğunu ifade etti. Coşkun ayrıca, New York Başkonsolosluğu’nun süreci yakından takip ettiğini ve kendilerini düzenli olarak bilgilendirdiğini söyledi.

Günlerdir haber alınamıyordu

Bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024’te ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab laboratuvarında araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler tespit ettiğini belirterek, bu durumu sosyal medya üzerinden kamuoyuyla ve ABD’li yetkililerle paylaşmıştı. Bu açıklamasının ardından, Nisan 2024’te J1 akademik vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işine son verilmişti.

Vize iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimlerinden sonuç alamayınca son 4 ay boyunca ABD’de vizesiz kalmak zorunda kaldı ve Kanada’ya doğru bir protesto yürüyüşüne başladı. Daha önce CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi prestijli kurumlarda görev alan Dölek’in yaşadıkları ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırmıştı. Ancak 27 Ağustos’tan itibaren kendisinden haber alınamıyordu.