Son Mühür - Dodd, 19 yaşındayken Romeo Beckham ile birlikte rol aldığı Burberry reklamıyla ilk kez dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu büyük fırsata rağmen mütevazılığını koruyarak ayakları yere basmaya devam etti. Reklam çekiminin ardından ertesi gün yine çalıştığı bara gidip tuvalet temizliğine devam etti. Arkadaşlarının ona ‘Külkedisi’ demesi de tam bu yüzden. Bugün ise bu lakap, hayatındaki masalsı değişimi anlatmak için çok daha anlamlı hale geldi; çünkü Dodd, Bridgerton dizisinin üçüncü sezonunda ‘Francesca Bridgerton’ rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Şimdi tüm gözler üzerinde

Ünlü yapımcı Shonda Rhimes’ın imzasını taşıyan dizi, bugüne kadar pek çok genç oyuncunun yıldızlaşmasını sağladı. Rege-Jean Page, Phoebe Dynevor, Simone Ashley ve Jonathan Bailey gibi isimler dünya genelinde tanındı. Şimdi ise dikkatler Hannah Dodd’un üzerinde.

Dodd’un hayat verdiği Francesca karakteri, zarif ve çekingen tavırlarıyla öne çıkıyor. Ancak oyunculuk kariyerinde attığı bu büyük adım, onun için adeta bir “gece yarısı dönüşümü” anlamına geldi. Dodd, kariyerindeki bu yolculuğu anlatırken yaşadığı şaşkınlığı hala gizleyemiyor: "Sete ilk girdiğimde kendimi televizyon ekranının içine girmiş gibi hissettim. Daha önceki işimi düşününce bu inanılmaz bir değişim." Bar tuvaletlerinde temizlik yapmaktan dünyanın en çok izlenen dönem dizilerinden birinde rol almaya uzanan hikayesiyle Hannah Dodd, kendi ‘Külkedisi’ masalını yazmaya devam ediyor.